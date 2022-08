Attenzione a questo prodotto, lotti ritirati dal supermercato: cosa si rischia mangiandolo (Di giovedì 25 agosto 2022) Un lotto di una nota marca di un prodotto dei supermercati italiani è stato richiamato dal commercio per rischio microbiologico. In particolare si parla di contaminazione da listeria, un batterio che infetta gli alimenti, pericoloso per l’uomo. cosa si rischia mangiando un alimento contaminato dalla listeria? Cos’è la listeria Il batterio che causa la listeriosi si di norma potrebbe trovarsi nel suolo come nell’acqua, oppure all’interno di molti animali, nei quali non risulta patogeno. Essendo così comune, diventa molto importante adottare una serie di precauzioni per evitare la contaminazione degli alimenti. Fortunatamente al giorno d’oggi i controlli alimentari sono molto rigidi: è raro quindi che gli alimenti risultino contaminati. In realtà le persone infette da listeriosi non sviluppano gravi sintomi nella maggior parte ... Leggi su tvzap (Di giovedì 25 agosto 2022) Un lotto di una nota marca di undei supermercati italiani è stato richiamato dal commercio per rischio microbiologico. In particolare si parla di contaminazione da listeria, un batterio che infetta gli alimenti, pericoloso per l’uomo.simangiando un alimento contaminato dalla listeria? Cos’è la listeria Il batterio che causa la listeriosi si di norma potrebbe trovarsi nel suolo come nell’acqua, oppure all’interno di molti animali, nei quali non risulta patogeno. Essendo così comune, diventa molto importante adottare una serie di precauzioni per evitare la contaminazione degli alimenti. Fortunatamente al giorno d’oggi i controlli alimentari sono molto rigidi: è raro quindi che gli alimenti risultino contaminati. In realtà le persone infette da listeriosi non sviluppano gravi sintomi nella maggior parte ...

