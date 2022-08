ATP Winston-Salem 2022: Lorenzo Sonego lotta ma cede in tre set a Maxime Cressy (Di giovedì 25 agosto 2022) Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Winston-Salem. Il tennista piemontese ha sfiorato l’accesso ai quarti dopo una prestazione coriacea contro l’americano Maxime Cressy. Alla fine è stato il numero 34 del mondo ad imporsi in rimonta con il punteggio di 6-7 6-2 7-6 dopo quasi tre ore di gioco. Sonego ha chiuso la partita con nove ace contro gli undici dell’avversario, che ha commesso anche sette doppi falli. Cressy ha finito con 47 vincenti e l’85% dei punti vinti con la prima di servizio, concedendo solo una palla break all’italiano solo una palla break in tutto il match. Per Sonego ci sono comunque venticinque vincenti e quattordici errori non forzati, cinque in meno ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Si ferma agli ottavi di finale il cammino dinel torneo ATP 250 di. Il tennista piemontese ha sfiorato l’accesso ai quarti dopo una prestazione coriacea contro l’americano. Alla fine è stato il numero 34 del mondo ad imporsi in rimonta con il punteggio di 6-7 6-2 7-6 dopo quasi tre ore di gioco.ha chiuso la partita con nove ace contro gli undici dell’avversario, che ha commesso anche sette doppi falli.ha finito con 47 vincenti e l’85% dei punti vinti con la prima di servizio, conndo solo una palla break all’italiano solo una palla break in tutto il match. Perci sono comunque venticinque vincenti e quattordici errori non forzati, cinque in meno ...

