Atletica, Marcell Jacobs snobbato dagli svizzeri: "Per lui nessuna wild-card a Zurigo" (Di giovedì 25 agosto 2022) Marcell Jacobs non sarà presente all'appuntamento di Zurigo della Diamond League. Gli organizzatori hanno comunicato la loro decisione non permettendo al campione olimpico dei 100 metri di partecipare come wild-card all'evento che si terrà presso l'impianto di Letzigrund. La risposta è stata netta come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', una decisione presa seguendo il regolamento che per la finale Diamond League, manifestazione in cui solo i primi 8 si qualificano. L'azzurro, non avendo fatto le varie sfide del calendario, non figura ovviamente nella prima parte della graduatoria, una situazione condivisa con Karsten Warholm. Il norvegese, campione olimpico e primatista mondiale dei 400 ostacoli, dovrà infatti assistere dall'esterno all'appuntamento che commenteremo ad inizio settembre, sfida che ...

