Atalanta, Freuler dopo l'addio: "Per sempre legato a Bergamo, Gasperini mi ha augurato il meglio" (Di giovedì 25 agosto 2022) Il nuovo centrocampista del Nottingham Forest, Remo Freuler, nel corso di un'intervista concessa a Keystone-SDA, è tornato a parlare del suo addio all'Atalanta e al campionato di Serie A: "Per me Bergamo è stata una scuola di vita, rimarrà per sempre legato a questa realtà. Quando ho detto a Gasperini di voler andare via, non mi ha messo i bastoni tra le ruote e, anzi, mi ha augurato il meglio. L'Atalanta è stata la mia migliore esperienza in carriera finora, adesso devo confermare il mio valore. Sono arrivato in un club ambizioso e la Premier League ha un carisma enorme. Il Nottingham Forest fa sul serio. Il mio addio all'Atalanta è alla città di Bergamo è stato pieno di emozioni e ricordi."

