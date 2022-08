Atalanta, buone notizie (almeno) da Ederson: si è allenato in gruppo e punta il Verona (Di giovedì 25 agosto 2022) Zingonia. È stato l’acquisto di punta del calciomercato atalantino, strappato alla Salernitana e, soprattutto, alla concorrenza dell’Inter: l’avventura nerazzurra di Ederson era iniziata sotto i migliori auspici, tra giocate di sostanza e di qualità in ritiro e buonissime impressioni fornite durante i test amichevoli. In particolare quello contro il Valencia, dove era stato forse il migliore dei suoi, riuscendo anche a siglare il gol del momentaneo 1-1 con una gran giocata. A due giorni dall’esordio stagionale in Serie A contro la Sampdoria, però, l’improvviso stop: “lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra”, si leggeva nel report dei medici che ipotizzavano un rientro a fine mese. Tabella di marcia rispettata perchè il brasiliano già mercoledì aveva svolto parte della seduta con i compagni, oltre al lavoro ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 agosto 2022) Zingonia. È stato l’acquisto didel calciomercato atalantino, strappato alla Salernitana e, soprattutto, alla concorrenza dell’Inter: l’avventura nerazzurra diera iniziata sotto i migliori auspici, tra giocate di sostanza e di qualità in ritiro e buonissime impressioni fornite durante i test amichevoli. In particolare quello contro il Valencia, dove era stato forse il migliore dei suoi, riuscendo anche a siglare il gol del momentaneo 1-1 con una gran giocata. A due giorni dall’esordio stagionale in Serie A contro la Sampdoria, però, l’improvviso stop: “lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra”, si leggeva nel report dei medici che ipotizzavano un rientro a fine mese. Tabella di marcia rispettata perchè il brasiliano già mercoledì aveva svolto parte della seduta con i compagni, oltre al lavoro ...

infoitsport : Milan, buone notizie per Pioli: Tonali si allena in gruppo e punta l'Atalanta - nikblak66 : @ingrid_perrod Comunque ricordo ai capiscer twetterini, che Mister Lippi, prima di venire da noi ha fatto due buone… - Frances99631714 : @castegnati @juventusfc Conference no Ma arriva in Champions la vedo dura Spalletti centra sempre la Champions La… - persemprecalcio : ??? L'#Atalanta ha diramato il comunicato ufficiale sull'infortunio di #Djimsiti, uscito anzitempo durante la gara c… - Coloriousparte6 : @DiMarzio @Atalanta_BC Gianluca ho preso in ostaggio la tua redazione se non dai notizie buone sul Milan -