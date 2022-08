Ascolti TV 24 agosto 2022 | Piero Angela chiude Superquark 12 5% | festa a Reazione a Catena 28 5%

(Di giovedì 25 agosto 2022) Come sono andati glitv del giorno 24? In Prime Time era attesa l'ultima puntata di. Le ultime spiegazioni dinon sono riuscite a superare la fiction italiana Fratelli Caputo con Nino Frassica, ma si tratta di una trascurabile differenza. Rai 1 vince la gara di audience conche si è rivelato essere, ancora una volta, il programma più guardato della giornata! Il TG1 delle 20.00 infatti, si è fermato al 26.3% di share. All'interno del game show di Marco Liorni si è riscontrata un'altra vincita ottenuta dai campioni del momento.TV ieri 24e la sua ultima puntata diPer ...

Ascolti TV del 24 agosto 2022 in prima serata su Canale 5 la fiction Fratelli Caputo è stata seguita da 1.704.000 spettatori pari al 12,7% di share. Su Rai1 l'ultima puntata di Superquark, con Piero Angela è stata seguita da 1.612.000 spettatori, 12,5% di share. Canale 5 "Fratelli Caputo": 1.704.000 spettatori, 12,7% di share Rai1, "Superquark": 1.612.000 spettatori, 12,5% di share Rai2, "Delitti in paradiso": 1.192.000 spettatori, 8,2%