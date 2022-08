Arriva in libreria “Il sorriso del Papa”, la vita di Albino Luciani (Di giovedì 25 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – La beatificazione di Albino Luciani, il “Papa del sorriso”, riporta all'attenzione del mondo intero la figura di un uomo di fede e di Chiesa che seppe fare della sua vita un capolavoro di umiltà, di tenacia, di spirito di servizio e di amore per tutti. Antonio Preziosi, con un racconto di stile giornalistico, ricostruisce dettagli ed episodi della vita di Albino Luciani e del pontificato di Giovanni Paolo I, che fu pastore della Chiesa universale per pochissimo tempo, ma seppe tracciare una via ancora attuale con la forza del suo esempio di vita e del suo indimenticabile sorriso. Una biografia aggiornata e attenta a tutti gli aspetti della figura del Pontefice che regnò solo per un mese: teologo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – La beatificazione di, il “del”, riporta all'attenzione del mondo intero la figura di un uomo di fede e di Chiesa che seppe fare della suaun capolavoro di umiltà, di tenacia, di spirito di servizio e di amore per tutti. Antonio Preziosi, con un racconto di stile giornalistico, ricostruisce dettagli ed episodi delladie del pontificato di Giovanni Paolo I, che fu pastore della Chiesa universale per pochissimo tempo, ma seppe tracciare una via ancora attuale con la forza del suo esempio die del suo indimenticabile. Una biografia aggiornata e attenta a tutti gli aspetti della figura del Pontefice che regnò solo per un mese: teologo, ...

