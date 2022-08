Arrigo Sacchi: “Dissi a Berlusconi … Se mi prende Ancelotti vinciamo il campionato” (Di giovedì 25 agosto 2022) Arrigo Sacchi oggi verrà premiato dalla Uefa a Istanbul: riceverà da Aleksander Ceferin il Premio del Presidente 2022 Ha rilasciato una bellissima intervista alla Gazzetta dello Sport, di seguito un estratto… “… credevo in un calcio di valori e di persone, un calcio collettivo. Al Milan per la prima volta trovai campioni. Io volevo gente non affermata. Furono diffidenti, ma bravissimi, non prevenuti. AI Rimini furono prevenuti. Parlando dei candidati a quella panchina, un giornalista elencò gli allenatori e, dopo Sacchi, aggiunse “non facciamo certi nomi”… ». «Carlo (Ancelotti ndr) è una persona straordinaria e io ho sempre guardato alla persona. Dissi a Berlusconi: “Se me lo prende vinciamo il campionato”. Era perplesso, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022)oggi verrà premiato dalla Uefa a Istanbul: riceverà da Aleksander Ceferin il Premio del Presidente 2022 Ha rilasciato una bellissima intervista alla Gazzetta dello Sport, di seguito un estratto… “… credevo in un calcio di valori e di persone, un calcio collettivo. Al Milan per la prima volta trovai campioni. Io volevo gente non affermata. Furono diffidenti, ma bravissimi, non prevenuti. AI Rimini furono prevenuti. Parlando dei candidati a quella panchina, un giornalista elencò gli allenatori e, dopo, aggiunse “non facciamo certi nomi”… ». «Carlo (ndr) è una persona straordinaria e io ho sempre guardato alla persona.: “Se me loil”. Era perplesso, ...

