Arrestato dopo essersi barricato in casa | il gip convalida

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – Il gip di Napoli Luca Battinieri hato l’arresto di Michele Costagliola, l’80enne che a Bacoli, in provincia di Napoli, si èinarmato di pistola,avere sparato e ferito la moglie.le dimissioni dall’ospedale dove è ricoverato, l’anziano, sempre su disposizione del giudice, verrà trasferito in una struttura carceraria. Costagliola, difeso dall’avvocato Galdolfo Geraci, venne bloccato edai carabinieri al termine di un blitz scattato nella serata dello scorso 22 agosto,ore e ore di estenuanti trattative (dalle 8 alle 22) che si sono concluse con un nulla di fatto. Nel corso della giornata l’uomo per respingere le iniziative dei militari dell’arma ha più volte sparato e ...

reggiotv : Arrestato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, dopo due mesi di latitanza, Antonino Perla, 32 anni, condannato… - DestSociale : RT @IlPrimatoN: La Milano targata Pd ormai sempre più simile a Gotham City - History61186776 : ????Dopo dieci giorni di combattimenti contro i ribelli, le truppe federali al comando del generale Aureliano Blanque… - PietroJoser : Pietro Vignali il candidato di FI a Parma. Arrestato nel 2013, posto agli arresti domiciliari, sottoposti a seques… - Scionia : RT @riservaprotetta: Siamo un paese malato, dove la violenza verso le donne è fuori controllo, Alessandra avrebbe potuto salvarsi se dopo l… -

il Resto del Carlino

...Un uomoaver litigato con la compagna , è uscito da casa armandosi di pugnale e portando con sé la figlia neonata . Il fatto è accaduto a Siracusa , ora il romeno di 52 anni, è stato...... infatti, la Squadra Mobile reggina, ha rintracciato e2 mesi di latitanza - Antonino Perla (32 anni), condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Eduardo ... Arrestato dopo un mese di reati Dopo la condanna definitiva del giugno scorso, l'omicida s'era dileguato: rintracciato nella zona Sud. Denunciata la donna trovata nel suo appartamento ...La Squadra mobile di Reggio Calabria ha arrestato un latitante, Antonino Perla, di 32 anni, ricercato da due mesi, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio di Edoardo Bruciafreddo, co ...