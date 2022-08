Aree di Crisi Industriale: riaprono gli sportelli per gli incentivi da 27 mln (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riaperto gli sportelli per le Aree di Crisi Industriale dei territori del Friuli Venezia Giulia, Marche, Venezia, Livorno e Massa Carrara, per i quali vengono messe a disposizione risorse pari a circa 27 milioni di euro. Le Aree di Crisi Industriale compressa riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica Industriale nazionale, non risolvibili con risorse regionali. Questo tipo di complessità può essere derivata dalla Crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto economico del territorio. Aree di Crisi ... Leggi su fmag (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riaperto gliper ledidei territori del Friuli Venezia Giulia, Marche, Venezia, Livorno e Massa Carrara, per i quali vengono messe a disposizione risorse pari a circa 27 milioni di euro. Ledicompressa riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politicanazionale, non risolvibili con risorse regionali. Questo tipo di complessità può essere derivata dalladi una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto economico del territorio.di...

