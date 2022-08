Anziana e malata va dalla figlia per qualche giorno, quando torna trova la casa occupata (Di giovedì 25 agosto 2022) Il dramma delle case occupate non conosce tregua. L’ultimo caso arriva da Frosinone dove un’Anziana è rimasta fuori dalla porta della propria abitazione Tanto al Nord quanto al Sud senza dimenticare il Centro Italia, tutto il Paese è afflitto, da anni, da un problema che sembra continuare a peggiorare: l’occupazione delle abitazioni altrui. Le vittime L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 agosto 2022) Il dramma delle case occupate non conosce tregua. L’ultimo caso arriva da Frosinone dove un’è rimasta fuoriporta della propria abitazione Tanto al Nord quanto al Sud senza dimenticare il Centro Italia, tutto il Paese è afflitto, da anni, da un problema che sembra continuare a peggiorare: l’occupazione delle abitazioni altrui. Le vittime L'articolo proviene da Leggilo.org.

GiorgioSilli : RT @JamesLucasIT: Il video più bello che vedrete oggi. La prima ballerina del New York City Ballet, anziana e malata di Alzheimer, ascolta… - Antonellina8585 : @ilLanciere1 @RaiNews deve tenere viva l'allerta e pungere quante più persone possibile. 1) fare soldi 2) ridurre l… - Goldleafantony : @RobiVil @RobertoBurioni @repubblica Perché abbiamo la popolazione anziana mediamente più malata rispetto agli altr… - FalangaGiovanna : @too_xedo Per una persona malata, soprattutto anziana, l'amore dei propri cari è medicina insostituibile. Lo sconfo… - PaoloPaolop52 : RT @JamesLucasIT: Il video più bello che vedrete oggi. La prima ballerina del New York City Ballet, anziana e malata di Alzheimer, ascolta… -