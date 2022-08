Angri | scontro tra due auto | cinque feriti FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte alle ore 3 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in un incidente stradale frontale fra duevetture, verificatosi sulla strada Via Nazionale, all’altezza del civico 12, nel comune di(Sa) . La sala operativa del Comando Vigili del Fuoco Salerno ha inviato la squadra di Nocera, che all’arrivo sul posto ha estratto dagli abitacoli delle duevetture, 5 persone ferite, affidate al personale del 118 presente sul posto per le prime cure del caso ed il successivo trasporto all’ospedale di Nocera inferiore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.