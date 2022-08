Andrea Delogu | incidente hot per la showgirl | Quell’errore la scopre tutta…

Leggi su topicnews

(Di giovedì 25 agosto 2022) La conduttriceha stregato il web con il suo abito: un look che esalta le sue forme alla perfezione., sensualità ed eleganza allo statu puro (fonte web)Nelle ultime settimane l’abbiamo vista alla conduzione del “Tim Summer Hits” insieme a Stefano De Martino.è una delle conduttrici più seguite ed apprezzate del momento, nota per trasmissioni come “Tonica” e “Ricomincio da Raitre”. Nata nel 1982 nella comunità di San Patrignano, dove si sono conosciuti i suoi genitori, ha debuttato in televisione nei primi anni duemila all’interno del corpo di ballo delle “Letteronze” dello show “Mai dire Domenica”. Nel 2004 le è stata affidata la conduzione del magazine “Vetrina” e del programma “Top of VJ”. Mentre nel 2007 è diventata autrice ...