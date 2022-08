cmdotcom : #Alli lascia l'#Everton, giocherà nel #Besiktas: la conferma del club turco -

Calciomercato.com

Come spiega lo stesso Luca Giacomelli, "ho accettato questa investitura con grande entusiasmo e soddisfazione" ...Le uniche uscite fuori dal suo «buen retiro» sardo sono state organizzate per partecipare ad altrettante celebrazioni liturgiche in chiese di periferia ...