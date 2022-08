Alla marmellata o al tonno, a pranzo, per il tè delle cinque o per uno spuntino improvvisato, la regina Elisabetta non si fa mai mancare un tramezzino, ma solo fatto come dice lei (Di giovedì 25 agosto 2022) Da Buckingham Palace a Balmoral, da Windsor a Sandringham, le cucine reali sono sempre pronte a lavorare fuori orario. Questo perché quando le viene voglia di uno spuntino, soprattutto nel pomeriggio, la regina Elisabetta si fa preparare i suoi tramezzini preferito – un’abitudine acquisita da bambina e a cui non rinuncia neanche a 96 anni. La regina Elisabetta taglia la torta per i 70 anni di regno e non rinuncia all’ironia ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 agosto 2022) Da Buckingham Palace a Balmoral, da Windsor a Sandringham, le cucine reali sono sempre pronte a lavorare fuori orario. Questo perché quando le viene voglia di uno, soprattutto nel pomeriggio, lasi fa preparare i suoi tramezzini preferito – un’abitudine acquisita da bambina e a cui non rinuncia neanche a 96 anni. Lataglia la torta per i 70 anni di regno e non rinuncia all’ironia ...

