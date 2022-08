Alberto Clò: "Non stiamo meglio degli altri, sul gas il Governo dica le cose come stanno" (Di giovedì 25 agosto 2022) L'ex ministro a HuffPost: "Draghi e Cingolani spargono ottimismo immotivato, bisognerà razionare. Il price cap? A Bruxelles studiano da sei mesi, ma non sanno che pesci prendere, ogni Paese va per conto suo. La proposta di Letta? dica dove trova 120 miliardi. C'è una ignoranza spaventosa sull'energia" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 agosto 2022) L'ex ministro a HuffPost: "Draghi e Cingolani spargono ottimismo immotivato, bisognerà razionare. Il price cap? A Bruxelles studiano da sei mesi, ma non sanno che pesci prendere, ogni Paese va per conto suo. La proposta di Letta?dove trova 120 miliardi. C'è una ignoranza spaventosa sull'energia"

