Alberto Angela, avete mai visto sua sorella? Identica a Piero, sono due gocce d’acqua (Di giovedì 25 agosto 2022) Se pensavate che Alberto Angela fosse figlio unico, in realtà vi sbagliate di grosso. Non solo ha una sorella, ma è Identica anche al papà Piero. Non è di certo un bel momento per Alberto Angela e tutta la sua famiglia. Solo 11 giorni fa, infatti, è deceduto il padre Piero Angela, colui che più di tutti ha rappresentato il simbolo di una tv sana, pulita e intelligente. Superquark, infatti, ha dimostrato come anche un medium potente come la televisione potesse essere votato per un fine più nobile: il sapere. Fonte: Instagram @AlbertoAngelaInsomma, per quanto il trash possa fare anche bene, perché ci permette di smettere di pensare, sospendendo momentaneamente il giudizio su tutto quello che ci circonda, ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 25 agosto 2022) Se pensavate chefosse figlio unico, in realtà vi sbagliate di grosso. Non solo ha una, ma èanche al papà. Non è di certo un bel momento pere tutta la sua famiglia. Solo 11 giorni fa, infatti, è deceduto il padre, colui che più di tutti ha rappresentato il simbolo di una tv sana, pulita e intelligente. Superquark, infatti, ha dimostrato come anche un medium potente come la televisione potesse essere votato per un fine più nobile: il sapere. Fonte: Instagram @Insomma, per quanto il trash possa fare anche bene, perché ci permette di smettere di pensare, sospendendo momentaneamente il giudizio su tutto quello che ci circonda, ...

