Alba Parietti tifa per Giorgia Meloni: “Bravissima politica e un segnale di cambiamento” (Di giovedì 25 agosto 2022) Un curioso endorsement a favore della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stato pronunciato in un’intervista per il settimanale Oggi da Alba Parietti. “Sono cresciuta con un padre che viveva di passione politica, e non riesco più ad avvertirla: spesso gli elettori non hanno memoria storica. A questo punto, guardando alle prossime elezioni, dico: speriamo che sia femmina”, queste le parole della showgirl e opinionista. Alba Parietti: “Se sarà la destra a vincere spero nella figura di Giorgia Meloni” Nell’intervista per il settimanale Oggi, Alba Parietti ha toccato diversi argomenti: dalla carriera (condurrà dal 7 novembre il programma di musica “Non sono una signora” su Rai 2), all’amore (è ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Un curioso endorsement a favore della leader di Fratelli d’Italiaè stato pronunciato in un’intervista per il settimanale Oggi da. “Sono cresciuta con un padre che viveva di passione, e non riesco più ad avvertirla: spesso gli elettori non hanno memoria storica. A questo punto, guardando alle prossime elezioni, dico: speriamo che sia femmina”, queste le parole della showgirl e opinionista.: “Se sarà la destra a vincere spero nella figura di” Nell’intervista per il settimanale Oggi,ha toccato diversi argomenti: dalla carriera (condurrà dal 7 novembre il programma di musica “Non sono una signora” su Rai 2), all’amore (è ...

