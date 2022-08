Al Meeting di Rimini 800 mila presenze (come prima della pandemia) e oltre 400 giornalisti (Di giovedì 25 agosto 2022) Le presenze complessive al Meeting di Rimini, ritornate ai livelli pre-pandemia, sono state 800mila, alla 43 ma edizione che si conclude oggi. Un evento che si è svolto nella Fiera di Rimini su una superficie complessiva di 100mila metri quadri.Più di 80mila le presenze fisiche ai convegni, oltre 100mila le visite alle 14 mostre, mentre 10mila sono state le presenze al Villaggio Ragazzi Generali, dedicato ai bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni, che si estendeva su un’area di 6mila metri quadrati. Ampio spazio anche per lo sport per un Meeting ritornato pienamente in presenza, con 90 camp (15 al giorno) e oltre 5.000 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) Lecomplessive aldi, ritornate ai livelli pre-, sono state 800, alla 43 ma edizione che si conclude oggi. Un evento che si è svolto nella Fiera disu una superficie complessiva di 100metri quadri.Più di 80lefisiche ai convegni,100le visite alle 14 mostre, mentre 10sono state leal Villaggio Ragazzi Generali, dedicato ai bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni, che si estendeva su un’area di 6metri quadrati. Ampio spazio anche per lo sport per unritornato pienamente in presenza, con 90 camp (15 al giorno) e5.000 ...

GiuseppeConteIT : Al Meeting di Rimini non è stata ospitata la voce del @Mov5Stelle. C'era invece una sfilata di politici che fingono… - Ettore_Rosato : L'Italia che Mario #Draghi sta rappresentando oggi con le sue parole al Meeting di Rimini guarda al futuro. È l'Ita… - Palazzo_Chigi : In diretta l'intervento del Presidente Mario Draghi alla 43esima edizione del “Meeting per l’amicizia tra i popoli”… - aviopene : RT @Ste_Mazzu: Lo strano caso del meeting di CL a Rimini, in cui sono quelli seduti al tavolo a prendere le ordinazioni - nunziopelliccio : RT @angelolallalib1: Non invitare Conte al meeting di Rimini è di una gravità assoluta. Il sistema è: Chi non la pensa come me va emargina… -