AIAB e FederBio | “Chiediamo di garantire l’accordo Stato Regioni per incrementare gli stanziamenti dedicati al biologico”

(Di giovedì 25 agosto 2022) In vista della decisione dellescrivono agli Assessori regionali all’agricoltura per rimarcare il ruolo fondamentale delper lo sviluppo per le economie locali, come dimostra la diffusione sempre più ampia dei distretti biologici. Le due associazioni chiedono alle, che stanno definendo la destinazione delle risorse riservate allo sviluppo rurale, di confermare per il bio gli stessidel periodo 2014-2022, oltre all’incremento necessario per il rispetto delraggiunto in Conferenzarelativo ai 90 milioni di euro annui da trasferire dal primo al secondo pilastro con cofinanziamento delle. Tutto ciò è necessario per non ...

italiaserait : AIAB e FederBio: “Chiediamo di garantire l’accordo Stato Regioni per incrementare gli stanziamenti dedicati al biol… - GianlucaPacella : Rimarcato il ruolo del biologico nello sviluppo economie locali #bio #biologico Aiab-FederBio chiedono di garantire… - FederBio : @AIAB e #FederBio: le Regioni confermino e incrementino gli stanziamenti dedicati al #biologico a favore delle azie… - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: Biologico. A rischio il raggiungimento del 25% di SAU bio nel 2027. Intervengono @AIABfederale e @FederBio https://t.c… - Agricolae1 : @AIABfederale e @FederBio: chiediamo a Regioni di garantire accordo Stato Regioni per incrementare stanziamenti ded… -

Agenzia ANSA

Forti dell'approvazione della legge di settore in Parlamento avvenuta ai primi di marzo, le sigle, Assobio,e Associazione Biodinamica hanno tirato le somme e fatto un bilancio circa le ...... e la risposta piccata dei produttori di(associazione nazionale agricoltura biologica) arriva ... in collaborazione con". A sottolinearlo una nota proprio della Uiv. "In realtà " ha ... Aiab-FederBio chiedono di garantire l'accordo Stato-Regioni - Terra & Gusto In vista della decisione delle Regioni, AIAB e FederBio scrivono agli Assessori regionali all’agricoltura per rimarcare il ruolo fondamentale del biologico per lo sviluppo per le economie locali, come ...In vista della decisione delle Regioni, AIAB e FederBio scrivono agli Assessori regionali all’agricoltura per rimarcare il ruolo fondamentale del biologico ...