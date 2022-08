Afghanistan: almeno 182 morti per le alluvioni in un mese (Di giovedì 25 agosto 2022) Le inondazioni che hanno colpito l'Afghanistan da circa un mese hanno ucciso 182 persone e ne hanno ferite 250, tra cui donne e bambini. A fornire il bilancio è stato oggi il portavoce dei talebani ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Le inondazioni che hanno colpito l'da circa unhanno ucciso 182 persone e ne hanno ferite 250, tra cui donne e bambini. A fornire il bilancio è stato oggi il portavoce dei talebani ...

