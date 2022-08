Adriana Volpe ‘tradita’ da Signorini: costretta a dire di ‘no’ (Di giovedì 25 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Adriana Volpe ha confessato di essersi sentita a disagio dalla proposta di Alfonso Signorini. Un ‘tradimento’ che non si aspettava da lui: ecco che cosa è successo e perché ha detto ‘no’. Nel ruolo di opinionista del GF Vip si è saputa distinguere ed ha sempre espresso le sue opinioni con puntualità e coerenza. Proprio Leggi su youmovies (Di giovedì 25 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha confessato di essersi sentita a disagio dalla proposta di Alfonso. Un ‘tradimento’ che non si aspettava da lui: ecco che cosa è successo e perché ha detto. Nel ruolo di opinionista del GF Vip si è saputa distinguere ed ha sempre espresso le sue opinioni con puntualità e coerenza. Proprio

CaterinaFranca1 : RT @blogtivvu: Sonia Bruganelli continua a “pungere” Adriana Volpe: la dedica al veleno non passa inosservata - blogtivvu : Sonia Bruganelli continua a “pungere” Adriana Volpe: la dedica al veleno non passa inosservata - 361_magazine : Sonia Bruganelli ha replicato alle parole di Adriana Volpe con dei post ironici su Instagram - ___setmefree : Ma questi grandissimi maleducati come si permettono di prendere in giro Adriana Volpe in questa maniera, ma questi… - infoitcultura : Adriana Volpe su Giovanni Ciacci al GF Vip 7: ecco cosa gli ho consigliato -