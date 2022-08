Adriana Volpe ironizza sulla coerenza di Sonia Bruganelli e rivela la proposta indecente ricevuta da Alfonso Signorini

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 25 agosto 2022)die non le manda di certo a dire. Tra le due l’attrito non è mai mancato specie quando si sono ritrovate a combattere per i loro preferiti nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso anno, e questolo sa bene per questo ha tentato di fare il bis.si racconta alle pagine di FanPage in una lunga intervista in cui chiarisce le voci su un suo possibile ritorno nella casa svelando di aver ricevuto una ‘’ da parte del padrone di casa.ha confermatonel suo ruolo di ...