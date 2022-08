“Adesso scendo, se non te la pianti!”. Noemi, caos durante il concerto: l’artista contro il fan. VIDEO (Di giovedì 25 agosto 2022) Piccola disavventura per la cantante Noemi. La donna infatti è stata costretta ad interrompere un suo concerto per qualche istante. Il motivo? Tutta colpa di un giovane fan particolarmente molesto. Ono molti infatti su Twitter coloro che hanno ripreso questo curioso momento del live. La bella Noemi era impegnata a interpretare l’intenso brano Ti amo non lo so dire, pezzo con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 classificandosi in 15° posizione. È a questo punto che la cantante guarda con fare minaccioso verso la sua destra, parlando direttamente ad un giovane partecipante al live e dicendogli “Bambino con quel laser, guarda che scendo eh!”. Ma di cosa parlava? Da quello che sembra infatti, c’era un ragazzino che da diverso tempo stava giocando con una fastidiosa luce laser che stava volutamente puntando ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Piccola disavventura per la cantante. La donna infatti è stata costretta ad interrompere un suoper qualche istante. Il motivo? Tutta colpa di un giovane fan particolarmente molesto. Ono molti infatti su Twitter coloro che hanno ripreso questo curioso momento del live. La bellaera impegnata a interpretare l’intenso brano Ti amo non lo so dire, pezzo con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 classificandosi in 15° posizione. È a questo punto che la cantante guarda con fare minaccioso verso la sua destra, parlando direttamente ad un giovane partecipante al live e dicendogli “Bambino con quel laser, guarda cheeh!”. Ma di cosa parlava? Da quello che sembra infatti, c’era un ragazzino che da diverso tempo stava giocando con una fastidiosa luce laser che stava volutamente puntando ...

Noemi furiosa a un suo concerto: "Guarda che scendo!", colpa di un bambino In numerose interviste l'artista ha ammesso di essere molto più serena e sicura di sé adesso che non negli anni scorsi e questa sicurezza traspare anche nelle sue canzoni.