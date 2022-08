Addio all’ingegner Nicola Materazzi | il papà della mitica “Ferrari F40”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 25 agosto 2022) di Monica De Santis Si è spento a Sapri, all’età di 83 anni, l’ingegnere, colui che ha fatto la storia del mondo automobilistico italiano, padreF40, ’ultima vettura costruita sotto la supervisione completa di Enzo. Nato a Caselle in Pittari, da tempo viveva a Sapri, si occupò nella sua lunga carriera anche del miracolo Lancia Stratos nei rally, lavorò in Abarth e ebbe un ruolo nell’approdo dinell’era turbo in Formula 1. E’ stato un innovatore in campo automobilistico e tra i tanti messaggi di cordoglio giunti ieri alla famiglia anche quello dell’Aci Salerno che ne ha ricordato il grande valore di progettista e di uomo, che fu premiato con il “Volante d’oro”.era uno dei principali specialisti italiani di ...