Addio a Enzo Garinei | grande caratterista da Totò ai cult anni ’80 | e mito di Aggiungi un posto a tavola

RaiNews : Cinquant'anni di carriera cinematografica e televisiva, ma sempre con il cuore sul palcoscenico dei teatri - SkyTG24 : Addio a Enzo Garinei, attore, commediografo, regista. FOTO - Ep4ss : RT @LazioNostalgia: “Faccio il tifo per la Lazio dal 1937. Ho visto la prima partita della Lazio contro una squadra ungherese. Mi è piaciut… - paoloigna1 : Grandissimo, garbato signore dello spettacolo che ci ha insegnato lungo la sua lunga vita come si riesce a intratte… - Pradivio : RT @MiTomorrow: Addio, maestro ?? #milano #Garinei -

Caratterista e doppiatore Vincenzo Garinei,, da sempre per tutti, è stato uno dei più grandi caratteristi del cinema e del teatro italiani. È stato per decenni la "spalla" per eccellenza, quello ...Era fratello di Pietro, attore e regista conosciuto per la celebre ditta Garinei e Giovannini, con la quale lo stessocollaborò più volte. L'esordio al cinema diGarinei è datato 1949, nel ...Il grande progettista di auto iconiche come la Ferrari 288 Gto e la F40 e che dal 1990 al 1991 era stato chiamato da Claudio Castiglioni come direttore tecnico e sportivo del reparto corso della Cagiv ...Sua anche la voce di Stan Laurel in alcune comiche e film (L'Unione Sarda.it) Enzo Garinei, però, lo ricordiamo anche come voce di Stan Laurel, ovvero di Stanlio, in alcune comiche e film con Stanlio ...