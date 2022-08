(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 26 agosto a, grazioso borgo ai piedi del Taburno, siilsul ‘deidi– 49esima Sagra del Cecatiello’ in programma fino a lunedì 29 agosto 2022 organizzata dalla Pro Loco diin collaborazione con il Comune die con il patrocinio della Regione Campania, UniversitàStudi del Sannio, Gal Taburno, Coldiretti, Parco Regionale Taburno-Camposauro e Unpli Provinciale. Un evento ormai prossimo al mezzo secolo di vita che anno dopo anno va a migliorare sempre più. Tante le prelibatezze che si troveranno agli stand enogastronomici allestiti in tre punti del paese con un ricco menù: cecatiello al ragù ...

anteprima24.it

...ci sarà un ulteriore spettacolo di luci e laser della ditta Royal Service che arricchirà il... Il cielo disi riempirà di una danza luminosa, una grande coreografia che lascerà il pubblico ......Artisti di Strada - 49° Sagra del Cecatiello" in programma dal 26 al 29 agosto 2022 a, grazioso borgo del beneventano ai piedi del Taburno e si sta lavorando di gran lena per far sì che... A Paupisi è tutto pronto: domani si alza il sipario sul Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada Lunedì 22 agosto, presso l’enoteca comunale di Castelvenere, si sono riunite le Pro Loco della Valle Telesina. All’incontro, promosso dalla Pro Loco Sol ...“È tutto ancora in nuce - dichiara il presidente della Pro Loco Solopaca Antonio Iadonisi - ma ci saranno altri incontri per rafforzare questa rete sfruttando i rapporti già esistenti tra le Pro Loco ...