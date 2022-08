30 giorni al voto | con la sinistra che attacca su tutto | senza proporre nulla

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 agosto 2022) 25 agosto - 25 settembre. Manca un mese esatto al, sopratalla fine di questa pessima (fino ad oggi) campagna elettorale. E purtroppo la sensazione ci porta a dire che le cose peggioreranno invece che migliorare. Eppure la situazione complessiva dovrebbe consigliare a tutti maggiore calma e lucidità, oltre che sobrietà. La gente infatti proprio in questista rientrando dalle ferie e lo stato d’animo è già di per se sul negativo andante. In più ci sono veri disastri all’orizzonte. Se continua così infatti il gas diventerà cosa più preziosa dell’oro e l’inverno sarà freddo dal punto di vista del riscaldamento e non solo per case ed aziende italiane. C’è l’inflazione che galoppa, anche se altri paesi stanno peggio di noi, c’è la guerra ormai infinita e un po’ dimenticata in Ucraina. Ma la politica, ...