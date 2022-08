Zengavò, una fuga romantica per godersi un’inedita avventura (FOTO) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Zengavò, Andrea, Rosalinda e il cucciolo Chinu raggiungono una nuova meta per godersi un’inedita avventura Zengavò, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno raggiunto una nuova meta insieme al cucciolo Chinu. I due ex gieffini sono sempre più amati e seguiti da intere generazioni. La loro storia d’amore è sbocciata all’interno della Casa più spiata d’Italia e prosegue a gonfie vele. E’ un periodo speciale per entrambi, Andrea Zenga da lunedì è tornato in televisione con una nuova avventura come opinionista sportivo, mentre Rosalinda è in attesa di tornare sul piccolo schermo con una speciale esperienza su Rai Uno. L’attrice e cantante da settembre farà parte del cast della nuova edizione del programma “Tale e Quale Show”. Ieri pomeriggio ha mostrato ai propri fan in che modo si sta ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 agosto 2022), Andrea, Rosalinda e il cucciolo Chinu raggiungono una nuova meta per, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno raggiunto una nuova meta insieme al cucciolo Chinu. I due ex gieffini sono sempre più amati e seguiti da intere generazioni. La loro storia d’amore è sbocciata all’interno della Casa più spiata d’Italia e prosegue a gonfie vele. E’ un periodo speciale per entrambi, Andrea Zenga da lunedì è tornato in televisione con una nuovacome opinionista sportivo, mentre Rosalinda è in attesa di tornare sul piccolo schermo con una speciale esperienza su Rai Uno. L’attrice e cantante da settembre farà parte del cast della nuova edizione del programma “Tale e Quale Show”. Ieri pomeriggio ha mostrato ai propri fan in che modo si sta ...

361_magazine : - Katya7366 : Tesoro bello @14Cannavo ma come puoi smontarmi un momento cosi tenero scambiando una Lontra coccolosa con una Nutri… - Echetelodicoaf2 : #zengavó come dite??questa foto è di una mezzoretta fa??ma scusate la vita di Rosi non è iniziata a settembre 2020 è… - DanielaYasmam : @HSeriale Certo che tra rosmello e zengavo è una bella lotta - AngoloDV : Rosalinda Cannavò pronta per una nuova avventura: le sue parole #taleequaleshow #rosalinda #andreazenga #zengavò… -

Rosalinda Cannavò risponde a Dayane Mello e svela come si sta preparando per Tale e Quale Show Lui è una continua sorpresa. Stiamo veramente bene, è una persona molto simile a me. Ci insegniamo molto, a vicenda, e siamo felicissimi di stare insieme! E per quanto riguarda Dayane , che non la ... Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: 18 mesi dal primo bacio, fan in visibilio per una delle coppie più belle del GF Vip ... 18 mesi insieme E' questa la ricorrenza che oggi i fan degli Zengavò festeggiano sui social tanto ... una delle coppie più belle nate nella spiatissima Casa di Cinecittà. Un amore che nulla ha a che ... Lui ècontinua sorpresa. Stiamo veramente bene, èpersona molto simile a me. Ci insegniamo molto, a vicenda, e siamo felicissimi di stare insieme! E per quanto riguarda Dayane , che non la ...... 18 mesi insieme E' questa la ricorrenza che oggi i fan deglifesteggiano sui social tanto ...delle coppie più belle nate nella spiatissima Casa di Cinecittà. Un amore che nulla ha a che ...