Zelensky terrorizzato | cosa può accadere tra pochi giorni | la mossa disperata

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Kiev si dice «estranea» all'uccisione di Daria Dugina, ma intanto evoca complotti russi a danno dei propri funzionari, invitandoli a tenere gli occhi aperti e a «lavorare da casa dal 22 al 26 agosto», quando, in concomitanza col 31° anniversario dell'indipendenza, il presidente Volodymirsi aspetta «attacchi brutali». L'ammonimento nasce dalla morte di un capo regionale del servizio segreto ucraino Sbu, Oleksandr Nakonechny, responsabile per l'area di Kirovohrad. Nakonechny è stato trovato dalla moglie, riverso con ferite da colpi di pistola, nella loro casa di Kropyvnytskyi, nella tarda serata di sabato. La polizia ha aperto un'inchiesta, dato che l'Sbu affronta da tempo infiltrazioni russe.ha colto l'occasione per invitare tutti gli alti funzionari e ufficiali a guardarsi le spalle. E temendo azioni eclatanti appunto nei ...

