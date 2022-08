Zelensky | «Attacco missilistico russo su una stazione ferroviaria nel Dnipro | 15 morti e 50 feriti»

(Di mercoledì 24 agosto 2022)su unanel. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensy ha reso noto che almeno 15 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite in un...

GiovaQuez : Zelensky: “Un attacco missilistico russo contro una stazione ferroviaria nella regione (centrale) di Dnipropetrovsk… - marmanyoro : RT @GiovaQuez: Zelensky: “Un attacco missilistico russo contro una stazione ferroviaria nella regione (centrale) di Dnipropetrovsk ha uccis… - PerutaAntonio : RT @GiovaQuez: Zelensky: “Un attacco missilistico russo contro una stazione ferroviaria nella regione (centrale) di Dnipropetrovsk ha uccis… - Warddaytw : RT @GiovaQuez: Zelensky: “Un attacco missilistico russo contro una stazione ferroviaria nella regione (centrale) di Dnipropetrovsk ha uccis… - Quirogiallo : RT @GiovaQuez: Zelensky: “Un attacco missilistico russo contro una stazione ferroviaria nella regione (centrale) di Dnipropetrovsk ha uccis… -

... così gli ucraini colpiscono un nemico più potente 20 agosto - L'dell'Ucraina contro la ... le prossime mosse: due scenari e molte incognite 3 agosto -: "Il Donbass è un inferno, gli ......dell'di Vladimir Putin . Ma allo stesso tempo la rafforza nel significato. "Domani è un giorno importante per tutti noi', ha dichiarato martedì il Presidente ucraino Volodymyr: 'Ed ...Attacco missilistico su una stazione ferroviaria nel Dnipro. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensy ha reso noto che almeno 15 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite in un ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensy ha reso noto che almeno 15 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo alla stazione ferroviaria di Chaplyne ...