ilmessaggeroit : #zaporizhia, dipendente della #centrale nucleare «ucciso da colpo di mortaio russo»: la denuncia di Kiev -

ilmessaggero.it

...del Consiglio di sicurezza Onu sul rischio di disastro alla centrale nucleare ucraina di... Una, tale Svitlana, dice: 'La mia giornata è uno stress costante. Sabato scorso hanno ...23.30 " Arrestata la giornalista russa che mostrò in tv un cartello contro la guerra L'exdi Channel One, Marina Ovsyannikova, è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Lo ha detto all'... Zaporizhia, dipendente della centrale nucleare «ucciso da colpo di mortaio russo»: la denuncia di Kiev Un dipendente della centrale nucleare di Zaporizhzhia e il suo autista sono stati uccisi da un colpo di mortaio russo fuori dall'impianto. Lo afferma il presidente dell'agenzia ...Il futuro sviluppo degli eventi in Ucraina (dossier nucleare compreso) non dipende solo dal trilaterale a Leopoli tra il presidente ucraino Vladimir Zelensky, il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan ...