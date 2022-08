Zanoli nell’intervallo | “Dobbiamo fare una cosa per sbloccare il risultato”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il terzino del Napoli, Alessandro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli. L’esterno azzurro, ha avuto modo diun provvisorio bilancio della sfida tra le due squadre. Il giovane esterno azzurro è stato tra i migliori nel corso della prima frazione, che ha visto le reti inviolate. Diverse occasioni per la compagine azzurra, che però non è riuscita a trovare la rete peril match. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Sicuramente siamo in rodaggio fisico, ci siamo allenati anche stamattina. Stiamo giocando bene e insistere sull’esterno che loro sono più scoperti e per cercare diil”. Da capire se il Luciano Spalletti nel secondo tempo proverà nuove soluzioni sul piano tecnico-tattico ...

Voce.it

...SFIORA IL PALO Spalletti sostituisce cinque uomini all':... molto reattivo'occasione. Scintille tra Osimhen e la ... Marfella, Contini, Juan Jesus, Olivera, Costanzo, Ostigard,, ...Nessun cambio all'. In avvio ripresa clamoroso errore ... E'azione successiva il Girona colpisce in pieno il palo con ... Entrano quindi, Ostigard, Jesus, Olivera, Demme, Petagna, ... Wilczek subito tris in Polonia, Walker riparte dalla quarta serie inglese