WTA Cleveland 2022 | Martina Trevisan si ritira per un problema alla coscia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Termina senza nemmeno giocare il cammino dinel torneo WTA di. La tennista toscana si è dovutare ancora prima di scendere in campo per unmuscolare. In vista anche dell’ormai imminente US Open, probabilmenteha deciso di non prendersi troppi rischi. L’italiana era testa di serie numero due e avrebbe dovuto affrontare la cinese Shuai Zhang, che si qualifica così senza giocare ai quarti di finale del torneo americano.si era imposta al primo turno contro l’egiziana Sherif in rimonta con il punteggio di 2-6 6-4 6-4. Finora la stagione sul cemento nordamericano non ha dato grandi soddisfazioni a. A Toronto la toscana non è stata certamente ...