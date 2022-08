West Ham, si lavora per un ex Milan: prima maxi offerta! (Di mercoledì 24 agosto 2022) E’ stata un’estate ricca di colpi di mercato in casa West Ham. Il club inglese ha portato in Premier League diversi giovani talenti: in primis ci sono ovviamente i vari Scamacca, Kehrer e Aguerd. Tuttavia, sembra che la società londinese non abbia alcuna intenzione di fermarsi. Il West Ham, infatti, avrebbe messo nel mirino un ex centrocampista del Milan: ci riferiamo a Lucas Paqueta. West Ham Paqueta Lione Stando alle ultime dell’Equipe, gli inglesi avrebbero presentato un’offerta da 50 milioni di euro. Il Lione, però, ha rifiutato chiedendo almeno altri 10 milioni. Adesso si attende la risposta del West Ham, che nelle prossime ore deciderà se alzare oppure no l’offerta per Paqueta. In caso di cessione, il Lione dovrà versare un 15% dalla cifra ottenuta nelle casse del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) E’ stata un’estate ricca di colpi di mercato in casaHam. Il club inglese ha portato in Premier League diversi giovani talenti: in primis ci sono ovviamente i vari Scamacca, Kehrer e Aguerd. Tuttavia, sembra che la società londinese non abbia alcuna intenzione di fermarsi. IlHam, infatti, avrebbe messo nel mirino un ex centrocampista del: ci riferiamo a Lucas Paqueta.Ham Paqueta Lione Stando alle ultime dell’Equipe, gli inglesi avrebbero presentato un’offerta da 50 milioni di euro. Il Lione, però, ha rifiutato chiedendo almeno altri 10 milioni. Adesso si attende la risposta delHam, che nelle prossime ore deciderà se alzare oppure no l’offerta per Paqueta. In caso di cessione, il Lione dovrà versare un 15% dalla cifra ottenuta nelle casse del ...

