West Ham, Ogbonna: «Mi sento ogni giorno più forte. Ora sogno la Nazionale» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il difensore del West Ham Ogbonna ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e ora sogna il ritorno in Nazionale Angelo Ogbonna, difensore italiano del West Ham, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha raccontato l’emozione del ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio dello scorso anno. FORMA RITROVATA – «Mi sento ogni giorno più forte, anche se la mia riabilitazione non finisce mai. Non pianifichiamo, analizziamo e cerchiamo di trovare la cosa migliore per la mia condizione». BRIVIDO DEL RIENTRO – «Sapevo dal giorno prima che avrei giocato, ma l’emozione più grande è stato scoprire che avrei indossato la fascia di capitano: è stato emozionante perché tutti non vedevano l’ora che tornassi. È ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il difensore delHamha recuperato dall’infortunio al ginocchio e ora sogna il ritorno inAngelo, difensore italiano delHam, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha raccontato l’emozione del ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio dello scorso anno. FORMA RITROVATA – «Mipiù, anche se la mia riabilitazione non finisce mai. Non pianifichiamo, analizziamo e cerchiamo di trovare la cosa migliore per la mia condizione». BRIVIDO DEL RIENTRO – «Sapevo dalprima che avrei giocato, ma l’emozione più grande è stato scoprire che avrei indossato la fascia di capitano: è stato emozionante perché tutti non vedevano l’ora che tornassi. È ...

DiMarzio : #UECL I Primo gol in maglia @WestHam per Gianluca #Scamacca - ansacalciosport : Emerson Palmieri, visite mediche e firma col West Ham. L'italo-brasiliano lascia il Chelsea in cambio di 18 mln di… - SciabolataFFP : Immagine del giorno: il West Ham si tinge sempre più di Azzurro. Ad Ogbonna ed al nuovo arrivo Scamacca, infatti,… - ilpodsport : #Calciomercato Emerson Palmieri è del West Ham: è ufficiale #ilpodsport - junews24com : Emerson Palmieri: «West Ham grande squadra, ho accettato subito» -