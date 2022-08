Vuelta a España 2022 oggi, quinta tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Giornata da fughe? (Di mercoledì 24 agosto 2022) quinta frazione per la Vuelta a España 2022: altra Giornata con qualche difficoltà altimetrica ed un finale che promette spettacolo. Andiamo a scoprire la tappa di oggi nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. percorso 187,2 i chilometri da percorrere: partenza da Irun ed arrivo a Bilbao. Dopo una prima metà di gara completamente pianeggiante, arrivano GPM in rapida successione (sono ben cinque). Alto de Gontzegaraine (4,3 chilometri al 5,1% di pendenza media), Balcón de Bizkaia (4,2 chilometri al 5,6%), Alto de Morga (8,1 chilometri al 3,6%), prima del circuito finale. Si scollina infatti sull’Alto del Vivero (4,7 chilometri al 7,8% di pendenza media e punte anche oltre il 10%), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022)frazione per la: altracon qualche difficoltà altimetrica ed un finale che promette spettacolo. Andiamo a scoprire ladinel dettaglio con, programma e187,2 i chilometri da percorrere: partenza da Irun ed arrivo a Bilbao. Dopo una prima metà di gara completamente pianeggiante, arrivano GPM in rapida successione (sono ben cinque). Alto de Gontzegaraine (4,3 chilometri al 5,1% di pendenza media), Balcón de Bizkaia (4,2 chilometri al 5,6%), Alto de Morga (8,1 chilometri al 3,6%), prima del circuito finale. Si scollina infatti sull’Alto del Vivero (4,7 chilometri al 7,8% di pendenza media e punte anche oltre il 10%), ...

zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 in tv oggi: orari 24 agosto programma tv streaming Eurosport - #Vuelta #Espana #oggi: #orari… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: frazione senza respiro con continui saliscendi - #Vuelta… - infoitsport : Vuelta a Espana 2022, Primoz Roglic: 'Le mie gambe hanno risposto bene e ho ottenuto un ottimo risultato' - wordsandmore1 : #23agosto, dopo #SampJuve e #RomaCremonese #Buonanotte per #uominiedonne che amano #news come Neanche il tempo di t… - 11Maenza : @stefanorizzato Ci sono tante discipline sportive che non vengono valorizzate. Per esempio la Vuelta a España, che… -