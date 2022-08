Volley, Mondiali 2022: azzurri in viaggio verso Lubiana, si parte sabato 27 agosto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si avvicina il momento dei Mondiali di Volley, in programma dal 26 agosto all’11 settembre, tra Slovenia e Polonia. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo la preparazione svolta in Val di Fiemme e il DHL Test Match Tournament di Cuneo, hanno svolto ieri l’ultimo allenamento al Centro Pavesi di Milano prima della partenza per Lubiana. Ventiquattro le squadre al via nella rassegna iridata, suddivise in sei gironi da quattro ciascuno. Gli azzurri, campioni d’Europa in carica e reduci dal quarto posto nella Volleyball Nations League, sono inseriti nella Pool E di Lubiana con Cina, Turchia e Canada. L’esordio dell’Italia sarà proprio contro la formazione nordamericana sabato 27 agosto, alle 21,15. La fase a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si avvicina il momento deidi, in programma dal 26all’11 settembre, tra Slovenia e Polonia. Glidi Fefé De Giorgi, dopo la preparazione svolta in Val di Fiemme e il DHL Test Match Tournament di Cuneo, hanno svolto ieri l’ultimo allenamento al Centro Pavesi di Milano prima dellanza per. Ventiquattro le squadre al via nella rassegna iridata, suddivise in sei gironi da quattro ciascuno. Gli, campioni d’Europa in carica e reduci dal quarto posto nellaball Nations League, sono inseriti nella Pool E dicon Cina, Turchia e Canada. L’esordio dell’Italia sarà proprio contro la formazione nordamericana27, alle 21,15. La fase a ...

sportface2016 : #Volley, Mondiali 2022: azzurri in viaggio verso Lubiana, ecco i convocati - Giornaleditalia : #italpresssport Volley: Mondiali. Azzurri a Lubiana, sabato esordio contro il Canada - robertopontillo : RT @RaiSport: Nuovo appuntamento con il volley ?? Le migliori squadre internazionali sono pronte a sfidarsi per il titolo nella rassegna iri… - RaiSport : Nuovo appuntamento con il volley ?? Le migliori squadre internazionali sono pronte a sfidarsi per il titolo nella ra… - Prisci_volley : @bortolossirene @_heresallie Eh boh, io ultimamente sto seguendo poco ma con i mondiali recupero -