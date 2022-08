Volley | Ferdinando De Giorgi | “Il gruppo è nuovo e va nella giusta direzione Non vogliamo porci limiti”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La missione dell’Italia verso i Mondiali di pallavolo 2022 ha ufficialmente preso il via. Il commissario tecnico“Fefè” De, nelle scorse ore, ha selezionato i 14 azzurri che prenderanno parte alla manifestazione iridata che si disputerà tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre prossimi, e ora quindi non è più tempo per scherzare. L’Italia esordirà sabato 27 agosto alle ore 21.15 contro il Canada a Lubiana, poi successivamente arriveranno le sfide contro Turchia e Cina prima del via della fase a eliminazione diretta. In questo momento nel quale i nostri portacolori stanno affinando condizione e schemi, il tecnico pugliese ha fatto una analisi di quello che potrebbe accadere nel palcoscenico mondiale. “Dove possiamo arrivare? Penso innanzitutto che non dovremograndi– annuncia ...