“Visti e fotografati”. Totti e Noemi, ormai non ci sono più dubbi: la paparazzata sotto casa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Totti e Noemi insieme. Nuove foto si aggiungono alle poche immagini che confermerebbero la relazione dell’ex capitano della Roma con la giovane romana, conosciuta diversi mesi fa grazie all’amico in comune Alex Nuccettelli, ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia. Mentre Ilary Blasi si trova in vacanza insieme alla figlia più piccola Isabel, Francesco Totti è stato pizzicato a San Felice al Circeo da Noemi. L’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivato i primi di luglio con due comunicati stampa inviati e pubblicati dall’Ansa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, aveva spiegato Francesco Totti in un comunicato diffuso dall’Ansa. Anche la conduttrice aveva deciso di dare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022)insieme. Nuove foto si aggiungono alle poche immagini che confermerebbero la relazione dell’ex capitano della Roma con la giovane romana, conosciuta diversi mesi fa grazie all’amico in comune Alex Nuccettelli, ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia. Mentre Ilary Blasi si trova in vacanza insieme alla figlia più piccola Isabel, Francescoè stato pizzicato a San Felice al Circeo da. L’addio tra Ilary Blasi e Francescoè arrivato i primi di luglio con due comunicati stampa inviati e pubblicati dall’Ansa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, aveva spiegato Francescoin un comunicato diffuso dall’Ansa. Anche la conduttrice aveva deciso di dare la ...

