Vinestate dall’1 al 4 settembre | a Torrecuso la cultura del vino e del territorio

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Da giovedì 1 a domenica 4il centro storico diaccoglierà la 47esima edizione di ‘’, la rassegna dedicata ai vini del Taburno, organizzata dal Comitatocon il Comune di, con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Benevento, del Gal Taburno, dell’Ente Parco Taburno-Camposauro e in sinergia con la Nuova Pro Loco ‘Torricolus’, il Forum dei Giovani, l’associazione Auser, la Cia, la Coldiretti, SaiRete ‘Sale della Terra’, la Protezione Civile di, la Confraternita Misericordia di, la Parrocchia ‘Sant’Erasmo’, l’associazione ‘Gramigna ODV’, l’Associazione dei Contadini, Astaexat di ...

NTR24

"Quest'anno il sipario su '' si alzerà giovedìsettembre e non più il venerdì " annuncia Angelino Iannella sindaco di Torrecuso - . Insieme al Comitatoe a tutte le associazioni ..."Quest'anno il sipario su '' si alzerà giovedìsettembre e non più il venerdì " annuncia Angelino Iannella sindaco di Torrecuso - . Insieme al Comitatoe a tutte le associazioni ... Torrecuso: a Vinestate, in programma dall’1 al 4 settembre, la cultura del vino e del territorio