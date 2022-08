VIDEO Vuelta a España 2022, highlights e sintesi quinta tappa: Soler si aggiudica di forza la frazione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Successo ampiamente meritato, a suo modo storico, per Marc Soler nella quinta tappa (da Irun a Bilbao) della Vuelta a España 2022: un attacco, una fuga rivelatasi vincente dopo un grande ed estenuante sforzo (come testimoniato dal volto del catalano una volta tagliato il traguardo). Il gruppetto degli inseguitori, a circa 3 km dal traguardo, sembravano aver ormai preso Soler, e che dunque stessero aspettando soltanto il momento giusto per riprendere il leader della tappa. Tuttavia, il corridore della UAE Emirates non ha mollato, anzi, ha mostrato tutte le proprie qualità in quanto a tenacia mantenendo un ritmo costante e irraggiungibile per gli avversari. Dopo il dominio Jumbo-Visma, a prendersi il primo posto in classifica generale e, dunque, la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Successo ampiamente meritato, a suo modo storico, per Marcnella(da Irun a Bilbao) della: un attacco, una fuga rivelatasi vincente dopo un grande ed estenuante sforzo (come testimoniato dal volto del catalano una volta tagliato il traguardo). Il gruppetto degli inseguitori, a circa 3 km dal traguardo, sembravano aver ormai preso, e che dunque stessero aspettando soltanto il momento giusto per riprendere il leader della. Tuttavia, il corridore della UAE Emirates non ha mollato, anzi, ha mostrato tutte le proprie qualità in quanto a tenacia mantenendo un ritmo costante e irraggiungibile per gli avversari. Dopo il dominio Jumbo-Visma, a prendersi il primo posto in classifica generale e, dunque, la ...

