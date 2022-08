VIDEO | Calciomercato: ICARDI LASCIA IL PSG, SCELTA LA NUOVA SQUADRA! (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’avventura di Mauro ICARDI con il Psg è arrivata al capolinea. Da tempo sappiamo come non ci sia più feeling tra l’attaccante argentino e il club parigino. Il calciatore non è riuscito ad accordarsi con nessun club in queste settimane, ma adesso sembra essere finalmente arrivata la svolta. Nelle ultime ore, infatti, L’Equipe ha riportato di come ICARDI abbia dato il suo ok definitivo per LASCIAre Parigi e trasferirsi in Turchia: destinazione Galatsaray. Il club turco ha presentato un’offerta di prestito al Psg. I francesi sono intenzionati ad accettarla, pertanto bisognerà definire soltanto gli ultimi dettagli nelle prossime ore. Ormai, però, ci siamo. Mauro ICARDI è ad un passo da LASCIAre il Psg. L’attaccante ex Inter è atteso in Turchia, al Galatasaray. #Calciomercato ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’avventura di Maurocon il Psg è arrivata al capolinea. Da tempo sappiamo come non ci sia più feeling tra l’attaccante argentino e il club parigino. Il calciatore non è riuscito ad accordarsi con nessun club in queste settimane, ma adesso sembra essere finalmente arrivata la svolta. Nelle ultime ore, infatti, L’Equipe ha riportato di comeabbia dato il suo ok definitivo perre Parigi e trasferirsi in Turchia: destinazione Galatsaray. Il club turco ha presentato un’offerta di prestito al Psg. I francesi sono intenzionati ad accettarla, pertanto bisognerà definire soltanto gli ultimi dettagli nelle prossime ore. Ormai, però, ci siamo. Mauroè ad un passo dare il Psg. L’attaccante ex Inter è atteso in Turchia, al Galatasaray. #...

