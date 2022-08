Victoria dei Maneskin lo ha fatto di nuovo | che Senza veli in concerto! – FOTO

Victoria dei Maneskin lo ha fatto di nuovo: che topless in concerto! – FOTO (Di mercoledì 24 agosto 2022) I Maneskin continuano nella loro ascesa esibendosi in live che fanno impazzire i loro tantissimi fan. La band romana sta dominando la scena non solo in Italia, ma anche all’estero, dove riscuotono un grande successo (hanno anche aperto i Rolling Stones, ndr). Tra i tanti motivi che rendono i Maneskin così amati c’è anche Victoria De Angelis, la bassista del gruppo rock, che oltre a piacere per la sua bellezza è apprezzata anche per la sua indole ribelle. Non è raro, infatti, che Victoria compia gesti dissacranti. E’ accaduto anche nell’ultimo concerto dei Maneskin, con Victoria che ha deciso di mostrarsi Senza veli e soprattutto Senza nulla che andasse a coprire i capezzoli. La FOTO con il super ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Icontinuano nella loro ascesa esibendosi in live che fanno impazzire i loro tantissimi fan. La band romana sta dominando la scena non solo in Italia, ma anche all’estero, dove riscuotono un grande successo (hanno anche aperto i Rolling Stones, ndr). Tra i tanti motivi che rendono icosì amati c’è ancheDe Angelis, la bassista del gruppo rock, che oltre a piacere per la sua bellezza è apprezzata anche per la sua indole ribelle. Non è raro, infatti, checompia gesti dissacranti. E’ accaduto anche nell’ultimo concerto dei, conche ha deciso di mostrarsie soprattuttonulla che andasse a coprire i capezzoli. Lacon il super ...

