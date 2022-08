Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 agosto 2022)DEL 24 AGOSTOORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCODO ANULARE COME SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO STRADALE. SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS, PER LAVORI IN CORSO, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METRE (-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL VENERDÌ PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. LAVORI CHE SARANNO ATTIVI FINO AL 2 SETTEMBRE E CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO. SOSPESI INVECE I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE ...