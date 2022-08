Venezia 79, Ti mangio il cuore: il trailer del primo film con Elodie (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il trailer del nuovo film di Pippo Mezzapesa in concorso alla sezione Orizzonti di Venezia e al cinema dal 22 settembre ci mette davanti a una storia d'amore dilaniata dal sospetto e dalla violenza Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildel nuovodi Pippo Mezzapesa in concorso alla sezione Orizzonti die al cinema dal 22 settembre ci mette davanti a una storia d'amore dilaniata dal sospetto e dalla violenza

MoviesAsbury : La cantante #Elodie sarà protagonista di #TiMangioilCuore, nuovo film di #PippoMezzapesa che sarà presentato alla M… - cineblogit : Venezia 79, Ti mangio il cuore: trailer del film con Elodie in Concorso a Orizzonti - RedCapes_it : Ti Mangio il Cuore – Ecco il trailer del film con Elodie in concorso a Venezia 79 - DrApocalypse : Ti Mangio il Cuore, primo trailer del film con Elodie in concorso a Venezia 79 - cineblogit : Venezia 79, Ti mangio il cuore: trailer e anticipazioni del film con Elodie in Concorso a Orizzonti -