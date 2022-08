Vendita di Ita, Ciocchetti (FdI): “In ballo c’è il futuro di Fiumicino, decida il nuovo Governo” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fiumicino – “Sul futuro di Ita Airways la posizione di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia è nota: rilanciare la nostra compagnia di bandiera valutando con molta attenzione l’eventuale partecipazione azionaria di partner stranieri. Detto questo, ricordiamoci che la privatizzazione è un atto di straordinaria amministrazione che non può fare un Governo dimissionario, se non altro per motivi di opportunità politica. Meglio rimandare la questione al nuovo Governo e a chi siederà a Palazzo Chigi. Non ci dimentichiamo che in ballo c’è il futuro dell’aeroporto di Fiumicino e il destino di migliaia di lavoratori. Tra l’altro, a dirla tutta, le due offerte d’acquisto arrivate sul tavolo del Governo sono molto diverse tra loro e questo a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022)– “Suldi Ita Airways la posizione di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia è nota: rilanciare la nostra compagnia di bandiera valutando con molta attenzione l’eventuale partecipazione azionaria di partner stranieri. Detto questo, ricordiamoci che la privatizzazione è un atto di straordinaria amministrazione che non può fare undimissionario, se non altro per motivi di opportunità politica. Meglio rimandare la questione ale a chi siederà a Palazzo Chigi. Non ci dimentichiamo che inc’è ildell’aeroporto die il destino di migliaia di lavoratori. Tra l’altro, a dirla tutta, le due offerte d’acquisto arrivate sul tavolo delsono molto diverse tra loro e questo a ...

