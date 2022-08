Vela, i convocati dell’Italia per i Mondiali 49er, 49er FX e Nacra 17 in Canada (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono stati diramati oggi i convocati dell’Italia per i Mondiali 49er, 49er FX e Nacra 17, in programma in Canada dal 31 agosto al 5 settembre: per la prima volta nella storia i titoli iridati si assegneranno nella Baia di Santa Margherita, in Nuova Scozia. Al via 400 atleti da 32 Paesi. I convocati dell’Italia 49er Marco Anessi (AN Sebina) – Edoardo Gamba (FV Malcesine) Uberto Crivelli Visconti (Marina Militare) – Giulio Calabrò (Marina Militare) Simone Ferrarese (CV Bari) – Leonardo Chistè (Aeronautica Militare) Tecnico FIV presente: Gianmarco Togni 49erFX Jana Germani (Marina Militare) – Giorgia Bertuzzi (Marina Militare) Carlotta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono stati diramati oggi iper iFX e17, in programma indal 31 agosto al 5 settembre: per la prima volta nella storia i titoli iridati si assegneranno nella Baia di Santa Margherita, in Nuova Scozia. Al via 400 atleti da 32 Paesi. IMarco Anessi (AN Sebina) – Edoardo Gamba (FV Malcesine) Uberto Crivelli Visconti (Marina Militare) – Giulio Calabrò (Marina Militare) Simone Ferrarese (CV Bari) – Leonardo Chistè (Aeronautica Militare) Tecnico FIV presente: Gianmarco TogniFX Jana Germani (Marina Militare) – Giorgia Bertuzzi (Marina Militare) Carlotta ...

