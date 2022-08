Vaiolo scimmie, in Gb testato antivirale su 500 pazienti (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Un team di ricercatori dell’Università di Oxford, in Gran Bretagna, sta coordinando la sperimentazione, su circa 500 pazienti con Vaiolo delle scimmie, dell’efficacia del farmaco antivirale tecovirimat. L’infezione in genere migliora da sola, ma il recupero può richiedere settimane e possono esserci gravi complicazioni. “L’obiettivo è trovare una terapia che possa aiutare i pazienti a riprendersi più in fretta e quindi a uscire prima dalla quarantena”, dichiara alla Bbc online Peter Horby, uno dei ricercatori che lavorano allo studio denominato ‘Platinum’. Il trial clinico riguarderà un gruppo di pazienti trattati, durante il loro isolamento domiciliare, due volte al giorno con l’antivirale, e un altro gruppo in quarantena che riceverà solo un placebo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Un team di ricercatori dell’Università di Oxford, in Gran Bretagna, sta coordinando la sperimentazione, su circa 500condelle, dell’efficacia del farmacotecovirimat. L’infezione in genere migliora da sola, ma il recupero può richiedere settimane e possono esserci gravi complicazioni. “L’obiettivo è trovare una terapia che possa aiutare ia riprendersi più in fretta e quindi a uscire prima dalla quarantena”, dichiara alla Bbc online Peter Horby, uno dei ricercatori che lavorano allo studio denominato ‘Platinum’. Il trial clinico riguarderà un gruppo ditrattati, durante il loro isolamento domiciliare, due volte al giorno con l’, e un altro gruppo in quarantena che riceverà solo un placebo. ...

