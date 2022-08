Vacanze 2022, da Venezia a Catania: gli europei scelgono le città italiane (Di mercoledì 24 agosto 2022) La ripresa del turismo è pienamente confermata dopo gli ultimi anni della pandemia e sembra che la maggior parte delle persone sia lasciata alle spalle la paura del coronavirus, con una grande voglia di viaggiare e di godersi una meritata vacanza; secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost , le ricerche di voli sono aumentate del 250%, mentre quelle di hotel sono aumentate del 330% nei primi sette mesi del 2022. Infatti, le ricerche per le Vacanze di agosto 2022 sono già superiori del 30% di dello stesso mese nel 2019. Inoltre, gli utenti passano il 50% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative , per trovare l’offerta che meglio si adatta alle loro esigenze. Turismo, l’estate della ripresa Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare ad agosto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) La ripresa del turismo è pienamente confermata dopo gli ultimi anni della pandemia e sembra che la maggior parte delle persone sia lasciata alle spalle la paura del coronavirus, con una grande voglia di viaggiare e di godersi una meritata vacanza; secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost , le ricerche di voli sono aumentate del 250%, mentre quelle di hotel sono aumentate del 330% nei primi sette mesi del. Infatti, le ricerche per ledi agostosono già superiori del 30% di dello stesso mese nel 2019. Inoltre, gli utenti passano il 50% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative , per trovare l’offerta che meglio si adatta alle loro esigenze. Turismo, l’estate della ripresa Molti degliche hanno deciso di viaggiare ad agosto ...

repubblica : Mascherine, Green Pass e isolamento dei positivi: le regole anti Covid da non dimenticare al rientro dalle vacanze - SkySportF1 : ?? Il trio che non ti aspetti: i Ferragnez e Leclerc insieme a Ibiza ? - qui_finanza : Vacanze 2022, da Venezia a Catania: gli europei scelgono le città italiane - sparklyhar : praticamente lunedì parto per roma per louis e torno venerdì, sabato mattina per milano sempre per louis e torno la… - paoloigna1 : RT @Energy_2007: ??Buone Vacanze da tutto il nostro team ?? Ti informiamo che tutte le nostre attività saranno chiuse da lunedì 15/8/2022 a… -